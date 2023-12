AgileThought Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Social-Media-Kommunikation über Agilethought. Es gab keine deutliche Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Agilethought wurde in etwa so viel diskutiert wie üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der derzeitige Kurs von Agilethought von 0,023 USD mit -97,63 Prozent Abstand zum GD200 (0,97 USD) aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal ist. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,09 USD auf. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -74,44 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Agilethought-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Agilethought liegt bei 39,29, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,29, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einer Bewertung von "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten aus Research-Abteilungen die Aktie von Agilethought insgesamt mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Bewertung als "Gut". Es liegen keine Analystenupdates zu Agilethought aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel für die Aktie von Agilethought liegt im Durchschnitt bei 7 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 30334,78 Prozent bedeutet. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Agilethought die Einschätzung "Gut".