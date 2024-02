AgileThought Aktie: Finger weg?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt verstärkt über die Aktie von Agilethought diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vermehrt mit positiven Themen rund um Agilethought, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine positive Bewertung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Agilethought konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat dagegen leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt eine positive Einschätzung für Agilethought abgegeben, mit 1 Kaufempfehlung und 0 Neutral- und Schlecht-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Agilethought liegt bei 7 USD, was einem positiven Potential von 699900 Prozent entspricht. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Agilethought liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 82,35, was darauf hindeutet, dass Agilethought hier als überkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält das Agilethought-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.