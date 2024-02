Agfa-Gevaert Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Agfa-gevaert wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat verschiedene Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu diesem Schluss gekommen. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung daher als "Gut" einzustufen.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Agfa-gevaert-Aktie ein Durchschnitt von 1,88 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,214 EUR, was eine Abweichung von -35,43 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1,29 EUR) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -5,89 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die simple Charttechnik ergibt somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Agfa-gevaert.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Agfa-gevaert eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Insgesamt ergibt sich daher für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, wodurch die Gesamtbewertung für Agfa-gevaert auf "Schlecht" fällt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Agfa-gevaert beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 51,22 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 58,01 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch für diesen Punkt mit "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Anleger-Stimmung positiv, die charttechnische Einschätzung jedoch negativ ist. Die langfristige Kommunikation im Netz wird als neutral bewertet, während der RSI ebenfalls auf neutral steht.