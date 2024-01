Agfa-Gevaert Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Die Diskussionen über Agfa-gevaert in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen und Themen über das Unternehmen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Schlecht" angemessen bewertet wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Agfa-gevaert können über einen längeren Zeitraum verfolgt und ausgewertet werden. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt stabil, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Agfa-gevaert mit 1.436 EUR derzeit -1,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Über die letzten 200 Tage betrachtet ist die Distanz zum GD200 jedoch -31,94 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 21,67 deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet zeigt sich ein RSI-Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine positive Einschätzung.

Die Diskussionen und Analysen in den sozialen Medien sowie die technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezüglich Agfa-gevaert überwiegend negativ ist, während die technische Analyse zu einer neutralen bis leicht positiven Bewertung führt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage in den kommenden Wochen entwickeln wird.