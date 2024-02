Agfa-Gevaert Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Die Agfa-gevaert notiert mit einem aktuellen Kurs von 1.214 EUR -6,62 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was eine kurzfristige "Schlecht"-Einschätzung zur Folge hat. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -36,44 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Agfa-gevaert diskutiert, mit fünf Tagen überwiegend positiver Themen und einem Tag eher negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung einbringt. Insgesamt erhält Agfa-gevaert auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz im Anleger-Sentiment der letzten Monate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen fällt nicht bedeutend aus, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Agfa-gevaert-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel über- oder unterkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 75, was auf eine Überkauftheit von Agfa-gevaert hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt keine Über- oder Unterkauftheit an und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Agfa-gevaert-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.