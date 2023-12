Agfa-Gevaert Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Die Aktie von Agfa-gevaert wird derzeit mit einem Kurs von 1.342 EUR gehandelt, was einer Entfernung von -39 Prozent vom GD200 (2,2 EUR) entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,54 EUR, was einem Abstand von -12,86 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal gilt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Agfa-gevaert wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,06 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,69 und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Zusammen erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Stimmungslage in sozialen Medien und die Kommunikationsfrequenz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit dem Stimmungsbarometer, das an sechs Tagen auf grün zeigte. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich also eine durchwachsene Bewertung für die Agfa-gevaert-Aktie, mit "Neutral"-Bewertungen in den technischen Bereichen, aber einem positiven Anleger-Sentiment.