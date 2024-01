Agfa-Gevaert Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Agfa-gevaert liegt bei 93,42, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft angesehen wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Agfa-gevaert-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 2,06 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1.256 EUR liegt, was zu einer negativen Abweichung von 39,03 Prozent führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine negative Abweichung von 12,17 Prozent. In Summe wird die Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Agfa-gevaert in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.