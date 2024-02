Agfa-Gevaert Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Der RSI von Agfa-gevaert liegt bei 53,66, was bedeutet, dass die Situation als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 73, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bezüglich der Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger in Bezug auf das Unternehmen keine signifikanten Veränderungen in ihren Diskussionen vorgenommen haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Dadurch erhält die Agfa-gevaert-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Agfa-gevaert-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,93 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,218 EUR liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich ein ähnliches Bild, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Agfa-gevaert veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Gut".