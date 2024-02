Agfa-Gevaert Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Beziehung zwischen den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum bestimmt. Aktuell liegt der RSI für die Agfa-gevaert-Aktie bei 52, was bedeutet, dass das Wertpapier als weder überkauft noch überverkauft eingestuft wird, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 63,89 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Agfa-gevaert-Aktie auf Basis der RSI-Analyse.

In den letzten Wochen konnte bei Agfa-gevaert eine deutlich positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies spiegelt sich in einer höheren Aufmerksamkeit in den sozialen Medien wider, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild führt. Insgesamt erhält Agfa-gevaert daher ein "Gut" in Bezug auf das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Agfa-gevaert derzeit eher als "Schlecht" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der Kurs der Aktie um -35,66 Prozent über dem GD200 von 1,89 EUR liegt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich mit -5,74 Prozent eine negative Abweichung, die zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Agfa-gevaert von privaten Anlegern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den vergangenen Tagen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und eine "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Indikatoren und Stimmungsbilder ein gemischtes Bild für die Agfa-gevaert-Aktie, wobei die RSI-Analyse neutral ist, das Stimmungsbild positiv und die technische Analyse eher negativ ausfällt.