Agfa-Gevaert Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen abbildet, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Agfa-gevaert liegt bei 44,44, was als "Neutral" eingestuft wird und darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In den sozialen Medien wurde Agfa-gevaert in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Bild, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Agfa-gevaert-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,87 EUR. Der letzte Schlusskurs (1.206 EUR) weicht somit -35,51 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Agfa-gevaert-Aktie eine Bewertung von "Neutral" in Bezug auf den RSI und die Anleger-Stimmung, während die charttechnische Analyse die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating einstuft.