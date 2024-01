Agfa-Gevaert Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Die technische Analyse der Agfa-Gevaert-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,12 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,47 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -30,66 Prozent führt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 1,46 EUR liegt, ergibt sich nur eine geringe Abweichung von +0,68 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Agfa-Gevaert-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also auch bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Agfa-Gevaert-Aktie liegt bei 7,03, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie also in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Agfa-Gevaert zeigt sich insgesamt neutral, wobei in den Diskussionen der vergangenen Tage insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen. Auf dieser Basis erhält die Aktie auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung die Einschätzung "Neutral".

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Agfa-Gevaert-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich des Sentiments und der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung erhält.