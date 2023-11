Agfa-Gevaert Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass der Aktienkurs von Agfa-gevaert in den letzten sieben Tagen eine schlechte Performance hatte. Der RSI beträgt 82,4, was auf einen negativen Trend hinweist. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten 25 Tage bewertet, liegt mit einem Wert von 73,79 im negativen Bereich. Diese beiden Indikatoren führen zu einer Gesamtbewertung als schlecht.

Eine technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Der GD200 beträgt 2,43 EUR, während der Aktienkurs bei 1.478 EUR liegt. Das bedeutet, dass die Aktie um 39,18% über diesem Trendsignal liegt, was als schlecht eingestuft wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt mit 1,89 EUR 21,8% unter dem Aktienkurs. Insgesamt wird die Aktie daher als schlecht bewertet.

Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Die Aktie wird daher neutral bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Agfa-gevaert daher ein neutral Rating.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab an zwei Tagen grünes Licht, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An zwei weiteren Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Agfa-gevaert gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie positiv bewertet.