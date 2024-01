Agfa-Gevaert Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Investoren: Ein Blick auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Agfa-Gevaert eingestellt waren. Die Diskussionen konzentrierten sich hauptsächlich auf negative Themen, ohne positive Aspekte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Agfa-Gevaert daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Investorenstimmung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung gegenüber Agfa-Gevaert als "Neutral".

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Agfa-Gevaert liegt bei 1,316 EUR und weist eine Entfernung von -36,73 Prozent zum GD200 (2,08 EUR) auf. Aus charttechnischer Sicht ist dies ein "Schlecht"-Signal. Im Vergleich dazu zeigt der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, einen Kurs von 1,44 EUR. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -8,61 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Agfa-Gevaert-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Relative Stärke Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Agfa-Gevaert liegt der RSI7 aktuell bei 94,25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger starke Schwankungen und weist darauf hin, dass Agfa-Gevaert weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Agfa-Gevaert-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Stimmung und Buzz: Die Auswertung der Veränderung der Stimmung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Agfa-Gevaert-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.