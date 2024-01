Agfa-Gevaert Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Agfa-gevaert von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Agfa-gevaert-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 2,03 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,17 EUR weicht somit um -42,36 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,4 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes ausgemacht werden, was zu einer Bewertung mit "Neutral" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge gezeigt. Insgesamt erhält Agfa-gevaert daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale für die Agfa-gevaert-Aktie. Der RSI liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 58,58 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Agfa-gevaert-Aktie.