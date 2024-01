Agfa-Gevaert Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Marktstimmung verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Agfa-gevaert haben wir eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt und bewerten das Signal als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, daher ist das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" einzustufen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen wurde ein negatives Stimmungsbarometer verzeichnet, während positive Diskussionen kaum stattfanden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Agfa-gevaert. Aufgrund dessen bewerten wir die Aktie als "Schlecht" und die allgemeine Einschätzung des Anleger-Sentiments ergibt ebenfalls ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Agfa-gevaert derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 2,03 EUR, während der Kurs der Aktie bei 1,188 EUR liegt, was einer Abweichung von -41,48 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt einen "Schlecht"-Wert, da der gleitende Durchschnittskurs bei 1,41 EUR liegt, was einer Abweichung von -15,74 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Agfa-gevaert derzeit als "Schlecht" einzustufen ist, da der 7-Tage-RSI bei 100 Punkten liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Agfa-gevaert als "Schlecht" basierend auf dem RSI.

*Die vorliegende Analyse stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient lediglich zur Information.