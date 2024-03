Agfa-Gevaert Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Agfa-gevaert liegt der RSI bei 84,06, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über 25 Tage misst, beläuft sich auf 65,12, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt fällt das Rating daher als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Agfa-gevaert bei 1,81 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1.032 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der -42,98 Prozent Distanz zum GD200 und einem -16,77 Prozent Abstand zum GD50. Die Gesamtnote der technischen Analyse lautet daher auch "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Gefühle gegenüber Agfa-gevaert. Negative Meinungen häuften sich in den vergangenen Wochen, während in den letzten Tagen eher positive Themen rund um das Unternehmen zu erkennen waren. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt Agfa-gevaert eine erhöhte Aktivität in den Diskussionen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einem Gesamturteil von "Gut" für Agfa-gevaert führt.