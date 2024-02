Agfa-Gevaert Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Agfa-gevaert diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Agfa-gevaert liegt bei 71,15, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 60,24 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Stimmung für Agfa-gevaert hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt um 39,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit einem Wert von 1,27 EUR und einem letzten Schlusskurs von 1,126 EUR eine negative Abweichung von 11,34 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.