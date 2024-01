Agfa-Gevaert Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Für die Agfa-gevaert-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 7, was auf eine Überverkauft-Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu hat der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 49,78, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine gute Einschätzung für die Agfa-gevaert-Aktie.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Agfa-gevaert wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. In den letzten Tagen haben sich jedoch negative Themen in den Diskussionen der Anleger breitgemacht, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der langfristige Durchschnitt der Agfa-gevaert-Aktie um 30,66 Prozent abweicht, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die langfristige Stimmungslage und die Diskussionsintensität im Internet ergeben ebenfalls eine neutrale Bewertung der Agfa-gevaert-Aktie, da sowohl die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung im Zeitraum kaum Änderungen aufweisen.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Agfa-gevaert-Aktie auf Basis des RSI, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des langfristigen Stimmungsbildes.