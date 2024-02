Agfa-Gevaert Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Die Agfa-gevaert-Aktie wird laut einer technischen Analyse derzeit mit "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,86 EUR, während der aktuelle Kurs bei 1,126 EUR liegt, was eine Abweichung von -39,46 Prozent darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,27 EUR unter dem aktuellen Kurs von 1.126 EUR (-11,34 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch eine positive Tendenz, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es an vier Tagen überwiegend positive Themen und an drei Tagen eher negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Agfa-gevaert liegt bei 71,15 und führt somit zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 60,24 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich eine deutliche Eintrübung in den vergangenen Wochen. Obwohl keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde, wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.