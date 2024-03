Agfa-Gevaert Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten. Dieser Index ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Agfa-gevaert-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 23, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 47,83, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Agfa-gevaert.

Die Anleger-Stimmung bei Agfa-gevaert in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen dominierten jedoch vermehrt negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Agfa-gevaert derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,74 EUR, während der Aktienkurs bei 1,228 EUR um -29,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,18 EUR, was einer Abweichung von +4,07 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte bei Agfa-gevaert in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Agfa-gevaert auf dieser Stufe daher ein "Gut"-Rating.