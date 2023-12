Agfa-Gevaert Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Bei Agfa-gevaert hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Sentiment und Buzz feststellen lassen. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Agfa-gevaert keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Deshalb wird auch dies mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Agfa-gevaert daher für diesen Aspekt eine "Neutral"-Bewertung.

Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Agfa-gevaert beträgt aktuell 62,91 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 65,26 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Agfa-gevaert wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Agfa-gevaert aktuell bei 2,16 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 1,25 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -42,13 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Aspekt die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 1,49 EUR liegt und somit für die Agfa-gevaert-Aktie eine Differenz von -16,11 Prozent aufweist, erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Schlecht".