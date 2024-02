Agfa-Gevaert Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Die Beurteilung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Agfa-gevaert wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, und die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war negativ. Allerdings haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Agfa-gevaert diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich die Einstufung "Schlecht" für die Aktie in Bezug auf die Stimmung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein wichtiger weicher Faktor bei der Beurteilung einer Aktie. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität rund um Agfa-gevaert eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für Agfa-gevaert führt.

Für die Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses greift man oft auf den Relative Strength-Index (RSI) zurück. Der RSI für Agfa-gevaert liegt bei 16,18, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Agfa-gevaert bei 1,97 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 1,262 EUR gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -35,94 Prozent, was auf eine Bewertung von "Schlecht" hinweist. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,34 EUR, was zu einem Abstand von -5,82 Prozent führt und ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt erhält Agfa-gevaert daher die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.