Agfa-Gevaert Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die technische Analyse der Agfa-gevaert zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie derzeit bei 1,83 EUR verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs selbst bei 1,048 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -42,73 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,25 EUR, was einer Differenz von -16,16 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Agfa-gevaert-Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Agfa-gevaert besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Agfa-gevaert weisen auf eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung hin. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 97,7 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Agfa-gevaert überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine weniger starke Schwankung und so wird das Wertpapier hier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Agfa-gevaert-Aktie daher in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.