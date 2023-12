Agfa GevaertV ADR Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger technischer Indikator zur Analyse von Aktienkursen. Er misst das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen und liegt für Agfa-gevaert derzeit bei 54,59. Dies zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 63, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt auch, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der Agfa-gevaert-Aktie bei 2,18 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,318 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -39,54 Prozent führt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,51 EUR, was ebenfalls eine Abweichung von -12,72 Prozent darstellt und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Agfa-gevaert basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Agfa-gevaert, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Dadurch erhält Agfa-gevaert eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussion über Agfa-gevaert durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Agfa-gevaert daher in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".