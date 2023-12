Agfa GevaertV ADR Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben sich Agfa-Gevaert auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Agfa-Gevaert in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine wichtige Rolle. Agfa-Gevaert zeigte dabei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ergab eine "Neutral"-Bewertung, während der RSI25 für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergab. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass Agfa-Gevaert derzeit -12,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -39,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage entfernt ist. Auf dieser Grundlage wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.