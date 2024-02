Agenus /DE Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Die Agenus hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,73 USD erreicht, was +2,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Infolgedessen wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Allerdings hat die Aktie in den letzten 200 Tagen eine Distanz von -35,4 Prozent zum GD200, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Agenus liegt bei 76,32, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Agenus insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Ausgehend von der Kursprognose von 8 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 995,89 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Somit erhält die Agenus in diesem Abschnitt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Agenus bei -67,49 Prozent, was mehr als 63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -8,55 Prozent kommt, liegt die Agenus mit 58,93 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

