Agenus /DE Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Agenus-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Bewertungen von insgesamt 3 Analysten im letzten Jahr ergaben ebenfalls ein durchweg positives Bild, was zu einem "Gut"-Rating für die Agenus-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8 USD, was ein Aufwärtspotential von 1255,93 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Hinsichtlich der Dividende liegt Agenus mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Im Branchenvergleich erzielte Agenus eine Performance von -67,49 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche eine Unterperformance von -67,63 Prozent darstellt. Auch im Sektorvergleich lag Agenus mit einer Unterperformance von 77,91 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.