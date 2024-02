Agenus /DE Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Aktienkurs von Agenus hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -67,49 Prozent erzielt, was zu einer Unterperformance von -55,79 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, in der ähnliche Aktien im Durchschnitt um -11,7 Prozent gefallen sind, lag Agenus deutlich zurück. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -6,69 Prozent verzeichnete, schnitt Agenus mit einem Rückstand von 60,79 Prozent schlecht ab. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Agenus ist derzeit neutral, da in den sozialen Medien sowohl negative als auch positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen jedoch verstärkt mit positiven Themen rund um Agenus befasst, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Agenus zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 28,57 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und die Aktie als "Gut" einstuft. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für den RSI ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,76 USD der Agenus-Aktie mit -35,04 Prozent Entfernung vom GD200 (1,17 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 hingegen weist einen Kurs von 0,72 USD auf, was zu einem "Gut"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Agenus-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.