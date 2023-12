Agenus /DE Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse der Agenus-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,34 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs (0,69 USD) weicht somit um -48,51 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,82 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -15,85 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses im Branchenvergleich zeigt sich, dass Agenus in den letzten 12 Monaten eine Performance von -77,17 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 28,27 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -105,44 Prozent für Agenus bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 14,3 Prozent hatte, liegt Agenus 91,47 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Agenus derzeit bei 0 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 liegt und somit eine Differenz von -2,5 Prozent zur Agenus-Aktie ergibt. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analysten bewerten die Agenus-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 1073,91 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält Agenus somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.