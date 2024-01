Agenus /DE Aktie: Ein wahrer Champion!

In den letzten zwei Wochen wurde Agenus von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen der letzten beiden Wochen zu diesem Thema ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Anleger-Stimmung auf dieser Ebene, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Agenus beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik neutral.

Im Branchenvergleich hat Agenus in den letzten 12 Monaten eine Performance von -67,49 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 24,64 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -92,13 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 17,33 Prozent hatte, liegt Agenus 84,82 Prozent darunter. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Agenus-Aktie bei 1,3 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,83 USD deutlich darunter liegt (-36,15 Prozent Abweichung). Daher erhält Agenus in dieser Hinsicht eine schlechte Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,77 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+7,79 Prozent). In der kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine gute Bewertung. Insgesamt ergibt sich auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine neutrale Bewertung für Agenus.