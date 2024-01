Agenus /DE Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Aktie von Agenus bietet derzeit keinen Dividendenrendite und weist gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Unterperformance von 2,48 Prozentpunkten auf. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In technischer Hinsicht signalisiert der aktuelle Kurs von 0,71 USD eine Entfernung von -43,65 Prozent vom GD200 (1,26 USD). Auch der GD50 von 0,76 USD deutet mit einem Abstand von -6,58 Prozent auf ein "Schlecht"-Signal hin.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung hinsichtlich Agenus in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Dennoch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, während die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Agenus in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Agenus in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -67,49 Prozent verzeichnete, während ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 13,22 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -80,71 Prozent für Agenus. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor, der eine mittlere Rendite von 20,22 Prozent hatte, liegt Agenus um 87,71 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.