Agenus /DE Aktie: In selten guter Lage!

Die Aktienanalyse zeigt, dass die Dividendenrendite von Agenus derzeit bei 0 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,46 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Punkt führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch neutral, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Agenus-Aktie führt.

Im letzten Jahr erhielt die Agenus-Aktie insgesamt 3 Analystenbewertungen, von denen alle 3 "Gut" waren. Dadurch ergibt sich ein insgesamt "Gut"-Rating für das Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 8 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 1255,93 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Agenus geäußert wurden, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Agenus-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.