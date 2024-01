Agenus /DE Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Agenus nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen in Bezug auf die Anzahl der Beiträge festgestellt. Daher wird dies mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Agenus daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Agenus bei -67,49 Prozent, was mehr als 65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Biotechnologie"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -9,43 Prozent in den letzten 12 Monaten, und auch hier liegt Agenus mit 58,06 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Agenus mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,46 %) deutlich niedriger. Die Differenz von 2,46 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut". Insgesamt ergibt sich daher in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine Einschätzung von "Gut".