Agenus /DE Aktie: Der absolute Knall!

Die Agenus-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1,24 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,59 USD, was einem Unterschied von -52,42 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,73 USD liegt der letzte Schlusskurs (-19,18 Prozent) darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Agenus-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Agenus-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 83, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 67,16, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Agenus.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um die Agenus-Aktie. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Agenus bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Branchenvergleich hat die Agenus-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -67,49 Prozent verzeichnet im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche, die im Durchschnitt um 0,14 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,43 Prozent verzeichnete, liegt Agenus 77,91 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.