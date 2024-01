Agenus /DE Aktie: War das schon alles?

Der Aktienkurs des Unternehmens Agenus im Bereich Gesundheitspflege hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -67,49 Prozent erzielt, was mehr als 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 24,83 Prozent verzeichnete, liegt Agenus mit 92,32 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Agenus ist positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen ist positiv, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Agenus befasst. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Agenus-Aktie derzeit mit einem Wert von 33,33 eingestuft, was als "Neutral" betrachtet wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, zeigt sich ein Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung als "Neutral".

Die Dividendenrendite für Agenus beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten geben daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Agenus.