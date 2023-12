Agenus /DE Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Agenus-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet, basierend auf 4 positiven Bewertungen und keiner neutralen oder negativen Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 1073,91 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Agenus also eine positive Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Agenus eine starke Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche hat die Agenus-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 105,44 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance mit einer Rendite von -77,17 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Agenus aktuell mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Insgesamt zeigt die Agenus-Aktie gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien der Analyse, wobei die Einschätzungen der Analysten positiv ausfallen, während die Performance im Branchen- und Sektorvergleich sowie die Dividendenpolitik negativ bewertet werden.