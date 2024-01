Agenus /DE Aktie: So kann man sich irren!

Die technische Analyse der Agenus-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 1,26 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der aktuelle Aktienkurs bei 0,64 USD liegt und somit einen Abstand von -49,21 Prozent zum GD200 aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,76 USD, was einer Differenz von -15,79 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Analysten haben der Agenus-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 8 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 1150 Prozent entspricht und somit zu einer weiteren Einschätzung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Agenus derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,46 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Agenus-Aktie auf kurzfristiger Basis als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, was zu einer gemischten Bewertung führt.