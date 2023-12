Agenus /DE Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Agenus-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,36 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,8 USD) um -41,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,84 USD zeigt eine Abweichung des Aktienkurses um -4,76 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Agenus-Aktie.

In Bezug auf Dividendenrendite schneidet Agenus im Vergleich zur Branchen-Biotechnologie mit 0 % schlecht ab, da der Durchschnitt in der Branche bei 2,51 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass Agenus langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt zudem eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich eine Underperformance von -77,17 Prozent für Agenus in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche, die im Durchschnitt um 92,94 Prozent gestiegen sind. Im Sektor des Gesundheitswesens liegt die mittlere Rendite bei 59,7 Prozent, was bedeutet, dass Agenus um 136,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.