Agenus /DE Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Agenus-Aktie wird von Analysten überwiegend positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 3 positive, keine neutralen und keine negativen Einschätzungen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,78 USD einem möglichen Anstieg um 925,64 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Auch in den sozialen Medien ist die Stimmung überwiegend positiv. In den letzten Tagen wurden 11 positive und ein negativer Tag verzeichnet, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Agenus eine "Gut"-Einschätzung für Anleger.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Agenus-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -67,49 Prozent erzielt, was 84,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der Biotechnologie liegt die Aktie mit einer Rendite von 8,68 Prozent aktuell 76,16 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Agenus-Aktie.