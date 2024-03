Agenus /DE Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von Agenus hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -62,84 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um -3,87 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Agenus eine Underperformance von -58,97 Prozent aufweist. Der Gesundheitspflege-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -0,75 Prozent, und Agenus lag 62,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung zu Agenus war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Mehrheit der Themen rund um den Wert waren ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Agenus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,1 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,67 USD liegt, was einer Abweichung von -39,09 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,7 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,29 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Agenus-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende bietet Agenus derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine geringere Rendite in Höhe von 2,51 Prozentpunkten bedeutet. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.