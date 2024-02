Agenus /DE Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Agenus ist derzeit überaus positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche hat Agenus in den letzten 12 Monaten eine Performance von -67,49 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -56,52 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite mit -6,17 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Agenus beträgt derzeit 0 Prozent und liegt damit 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Aus technischer Sicht wird ebenfalls eine negative Bewertung für die Agenus-Aktie abgegeben. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 1,16 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,65 USD liegt, was einer Abweichung von -43,97 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,72 USD eine Abweichung von -9,72 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher auch aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Agenus-Aktie in den Kategorien Anleger-Stimmung, Branchenvergleich, Dividende und technische Analyse insgesamt eine negative Bewertung.