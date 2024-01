Agenus /DE Aktie: Jubelschreie!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt drei Analysten ihre Bewertungen für die Agenus-Aktie abgegeben. Alle drei Bewertungen waren positiv, was zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Agenus. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 8 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 863,86 Prozent, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 0,83 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Agenus-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungen ergab, dass die Stimmung der Anleger als "Gut" eingestuft werden kann. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert unterstützen diese Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Agenus-Aktie liegt bei 23,08, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von -36,15 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) hingegen liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die verschiedenen Bewertungen und Einschätzungen zeigen, dass die Agenus-Aktie gemischte Signale aufweist. Während die Analysten und die Anleger-Stimmung positiv sind, zeigt die technische Analyse gemischte Ergebnisse. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.