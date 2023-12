Agenus /DE Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Aktienkurse des Biotechnologieunternehmens Agenus haben in den letzten 12 Monaten eine Performance von -77,17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der gleichen Branche im Durchschnitt um 92,94 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Agenus im Branchenvergleich um 170,11 Prozent unterperformt hat. Der Gesundheitspflegesektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 59,7 Prozent, und Agenus lag um 136,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Agenus-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 49,07 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Agenus.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Agenus-Aktie bei 1,36 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,8 USD um -41,18 Prozent unter diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,84 USD, was einer Abweichung von -4,76 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen hervorgeht. Dies spiegelt sich in den positiven Themen wider, die in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" hinsichtlich der Anlegerstimmung. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Agenus-Aktie basierend auf der Anlegerstimmung.