Agenus /DE Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Biotechnologiekonzern Agenus erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt drei Analystenbewertungen, die sich alle als "Gut" herausstellten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 8 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 927,49 Prozent, was die Analysten zu einer "Gut"-Empfehlung veranlasst.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Agenus mit -67,49 Prozent um 92 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich mit der "Biotechnologie"-Branche liegt Agenus mit einer Rendite von 20,08 Prozent um 87,56 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Agenus-Aktie einen RSI7-Wert von 66,05 und einen RSI25-Wert von 45,62, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 0,7786 USD der Agenus-Aktie um +2,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt die Distanz zum GD200 bei -39,17 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.