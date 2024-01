Agenus /DE Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Aktie der Agenus wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten mit insgesamt 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1026,76 Prozent bedeutet, was als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Agenus in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine gestiegene Aktivität, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, wofür Agenus eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Agenus eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zur Branchendurchschnitt von Biotechnologie einen geringeren Ertrag von 2,48 Prozentpunkten bedeutet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Agenus-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage liegt der Wert bei 55,56, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Agenus somit eine "Schlecht"-Bewertung.