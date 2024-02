Agenus /DE Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Agenus-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,2 USD pro Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,64 USD, was einem Rückgang um 46,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,72 USD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt eine Abweichung von 11,11 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen darauf hin, dass die Agenus-Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Allerdings deutet die negative Veränderung der Stimmungsrate auf eine "Schlecht"-Wertung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) für Agenus liegt auf 7- und 25-Tage-Basis bei 39,13 bzw. 62,9 Punkten. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analysten bewerten die Agenus-Aktie derzeit positiv, mit 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 8 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 1150 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Agenus eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Analysteneinschätzung.