Agenus /DE Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Biotechnologie-Firma Agenus schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Agenus-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 47, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 49,07 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Agenus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionsaktivität, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Die langfristige Meinung der Analysten ist ebenfalls positiv, mit 4 Bewertungen als "Gut" und keinem "Neutral" oder "Schlecht". Das Kursziel der Analysten liegt bei 8,1 USD, was auf eine zukünftige Performance von 912,5 Prozent gegenüber dem derzeitigen Kurs von 0,8 USD hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Gut" seitens der Redaktion.