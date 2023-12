Agenus /DE Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Aktie von Agenus erfreut sich derzeit einer neutralen Dividendenrendite von 0 Prozent, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 23,08 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen steht bei 41,57, was zu einer neutralen Einschätzung führt. In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten hat Agenus im Vergleich zur Biotechnologie-Branche eine Underperformance von -92,13 Prozent und im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor von 84,82 Prozent erzielt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. In Bezug auf das Sentiment und Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen und eine positive Änderung der Stimmung, was zu einer insgesamt guten Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Aktie von Agenus eine positive Gesamtbewertung in Bezug auf die langfristige Stimmungslage.

Agenus /DE kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Agenus /DE jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Agenus /DE-Analyse.

Agenus /DE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...