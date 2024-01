Agenus /DE Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Aktie von Agenus wird derzeit an der Börse gehandelt und die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 1,26 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,64 USD liegt und somit einen Abstand von -49,21 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,76 USD, was einer Differenz von -15,79 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 88,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Agenus-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Agenus auf Basis des RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Agenus wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Aktie von Agenus mit einer Rendite von -67,49 Prozent um mehr als 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite von Agenus mit 79,87 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.