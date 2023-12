Agenus /DE Aktie: Abwarten

Die Analyse von Agenus zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in den letzten Monaten weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Agenus im vergangenen Jahr eine Rendite von -67,49 Prozent erzielt, was 83,29 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Biotechnologie-Aktien beträgt 22,81 Prozent, und Agenus liegt aktuell 90,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Agenus-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Agenus-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs um -38,93 Prozent über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt entspricht dies einem Rating von "Neutral".